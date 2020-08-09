Отключения света на предстоящей неделе: где и когда

В Ростове ожидаются массовые отключения света Фото: "КП" Архив

В донской столице ожидаются массовые отключения света на следующей неделе. Причиной отключений станут запланированные работы на электрооборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе "Донэнерго".

В понедельник, 10 августа, электричество будет отсутствовать на улицах Молодежная, Российская, 1-я Грамши, Коминтерна, Артемовская, Днепростроевская, 2-я Грамши, Хмельницкого. Также это коснется улиц Филимоновская, Лермонтовская, Тельмана, Инструментальная, переулков Сборный и Деревообделочный.

Во вторник, 11 августа, свет отключат на улицах Думенко, Миронова, Волкова, Капустина, Профсоюзная, Собино, Минераловодская, Депутатская, Никитина, Республиканская.

В среду, 12 августа, электроприборами не смогут воспользоваться жители улиц Войкова, Портовая, Циолковского, Набережная, Варфоломеева, Судостроительная, Плеханова, Батуринская, Литвинова.

В четверг, 13 августа, обесточат улицы Проселочная, Тружеников, Курортная, Батуринская, Страны Советов.

В пятницу, 14 августа, света не будет на улицах Курортная, Батуринская, Интернациональная, 1-я Володарского, Литвинова, Горбачева, 2-я Володарского, на проспекте Стачки.

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