В Ростове запланировали установить рекорд по застройке за год

В Ростове планируют рекордно увеличить застройку Фото: "КП" Архив

В донской столице за год планируют выстроить 1,56 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С начала года 577 тысяч квадратных метров уже сданы. А также в планах закончить постройку и пяти социальных объектов - детской поликлиники и четырех детских садов.

- Впервые в истории города одновременно во всех районах города появятся восемь пешеходных зон, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в минувшем году в эксплуатацию ввели 28 многоквартирных домов. Общая их площадь составляет 414 тысяч квадратных метров. Одновременно с этим были возведены две школы и два детских сада.

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В мэрии ожидают, что инвестор до конца подаст повторную заявку, устранив замечания, однако официального подтверждения этому нет.

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