На трассе под Ростовом столкнулись сразу несколько фур

На трассе под Ростовом "паровозиком" столкнулись грузовики и легковушка. Фото: соцсети

На трассе в Ростовской области столкнулись сразу несколько грузовых автомобилей и один легковой.

Инцидент произошел вчера, 8 августа, около полудня на автодороге Волгодонск - Ростов-на-Дону. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети. К счастью, в результате аварии никто не погиб, но два человека пострадали.

Сильное сотрясение мозга получил водитель одного из большегрузов, у другого мужчины случился перелом таза, Кроме того, участником ДТП по воле случая стал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семья с двухлетним ребенком.

- По словам местных известно, что из-за ремонта дороги машины начали останавливаться на светофоре, но водитель последней фуры на скорости выехал в зад предпоследней машины, - написал один из очевидцев.

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Причина возгорания пока остается неизвестной.

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