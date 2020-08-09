Из Ростова в Абхазию снова начнут курсировать поезда

Из Ростова снова можно уехать поездом в Абхазию Фото: "КП" Архив

Из донской столицы в Абхазию снова начнут курсировать поезда. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

От Ростова до Сухума будут ходить два пассажирских состава. Первый станет курсировать с 7 августа до 15 сентября ежедневно, отправляться он будет в 18:14. До конечной остановки состав доедет за 19 часов.

Кроме того, через Ростов будет проходить поезд Санкт-Петербург - Сухум. Осуществлять перевозки граждан планируется с 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. С вокзала донской столицы он будет отходить в 12:43, в Абхазию прибудет в 9:55 следующего дня.

Все поезда будут останавливаться на границе и проводить там по часу и 30 минут, с соблюдением паспортного контроля прямо в вагоне. Билеты уже доступны для покупки.

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