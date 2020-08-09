В Ростовской области число излечившихся от коронавируса возросло почти до 11,5 тысяч человек

В донской столице излечились от коронавируса 11 379 человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса смогли излечиться 39 человек.

Таким образом, общее количество выздоровевших за весь период достигло 11 379 человек. Но стоит отметить, что еще 40 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, число зараженных тоже неуклонно растет. Оно достигло уже 14 107 человек. Только за минувшие сутки оказались заражены 127 дончан из 23 городов и районов региона.

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