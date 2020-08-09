Две женщины и ребенок пострадали в аварии в Ростовской области

На трассе под Ростовом произошло очередное ДТП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области случилась авария с участием грузовика и иномарки.

Инцидент произошел вчера, 8 августа, на трассе в донском регионе. По предварительным данным, автоледи за рулем иномарки Hyundai Accent выехала на встречную полосу из-за того, что ехавший перед ней автомобиль начал снижать скорость.

В результате этого маневра иномарка врезалась в едущую навстречу ГАЗель. В столкновении пострадали пассажиры легковушки: две женщины и девочка 2,5 месяца. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Все трое пострадавших были госпитализированы приехавшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

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В результате аварии пострадали два человека.

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