В Ростове 40 больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донском регионе изо дня в день меняется количество заболевших коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что показатели скачут то в лучшую, то в худшую сторону. В настоящее время от тяжелой формы коронавируса страдают 40 дончан. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

А жизни 261 человека медикам Ростовской области так и не удалось спасти. Хотя выздороветь уже удало 11 379 заболевшим.

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В Ростовской области число излечившихся от коронавируса возросло почти до 11,5 тысяч человек.

Выздоровевших с каждым днем становится все больше.

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