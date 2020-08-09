В Ростове 40 больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
Фото: Илья БОГОМОЛОВ
В донском регионе изо дня в день меняется количество заболевших коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.
Стоит отметить, что показатели скачут то в лучшую, то в худшую сторону. В настоящее время от тяжелой формы коронавируса страдают 40 дончан. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
А жизни 261 человека медикам Ростовской области так и не удалось спасти. Хотя выздороветь уже удало 11 379 заболевшим.
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В Ростовской области число излечившихся от коронавируса возросло почти до 11,5 тысяч человек.
Выздоровевших с каждым днем становится все больше.
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