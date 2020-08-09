В ДТП под Ростовом погиб 10-летний ребенок

Три человека погибли в массовой аварии на трассе. Фото: соцсети

В донском регионе произошло ДТП с участием трех легковушек и грузовика.

В столкновении погибла семья из трех человек. Авария случилась вчера, 8 августа, на трассе М-4 "Дон".

- На 1088 км + 300 м автодороги М-4 "Дон" в 15:30 мск водитель, управляя Toyota Camry, по предварительным данным, двигался с севера на юг, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с [другим автомобилем] Toyota Camry. После чего допустил столкновение со встречным грузовиком Mercedes-Benz, и Nissan Juke, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии погиб водитель Toyota Camry, он скончался прямо на месте происшествия его супруга погибла по пути в больницу от полученных травм, а ребенок 10 лет умер в больнице.

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