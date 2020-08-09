В Ростове ищут родственников пожилого мужчины

В Ростове ищут родственников потерявшего память пенсионера Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В одну из ростовских больниц поступил мужчина с потерей памяти. Пенсионер был доставлен в медицинское учреждение еще 6 августа.

Сам мужчина утверждает, что ему 82 года, но больше ничего о себе он не помнит. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

На вид ему - около 80 лет, седой, коротко стриженный, глаза карие. Был одет в белую рубашку, темные штаны, обут в теплые ботинки.

Ко всем, кто узнал пенсионера, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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Пропавший не ориентируется в пространстве.

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