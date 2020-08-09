Соблазнившаяся незапертой дверью ростовчанка ограбила свою соседку

Ростовчанка украла телефон из незапертой квартиры соседки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 40-летняя местная жительница дернула ручку соседней квартиры и дверь открылась, потому что хозяйка забыла ее запереть, уходя в магазин. Злоумышленница не смогла совладать с соблазном, вошла и похитила мобильный телефон, который попался ей на глаза.

Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую в совершении преступления. Женщина не стала отрицать свою вину и сообщила, что гаджет она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Злоумышленник не подозревал, что машина, на которую он положил глаз, стояла прямо под камерой наблюдения.

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