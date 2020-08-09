В Ростове столкнулись мотоцикл и такси. Фото: соцсети

В Ростове глубокой ночью столкнулись мотоцикл и автомобиль такси.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа, около двух часов. О произошедшем рассказали пользователи соцсети в одном из городских пабликов.

- На проспекте Стачки в районе 2 часов ночи столкнулись мотоциклист и автомобиль такси «Ситимобил», - написал автор поста.

По словам очевидцев, оба транспортных средства получили сильные механические повреждения. О пострадавших информации пока нет. Пользователи отметили, что на этом перекрестке часто происходят аварии.

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