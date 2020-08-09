Если не будет новой вспышки: донские школьники начнут учебный год в обычном режиме

О режиме работы школ 1 сентября рассказал Евгений Ковалев Фото: "КП" Архив

В донском регионе школы с 1 сентября начнут работу в привычном режиме.

О том, как будут работать учебные заведения с начала года рассказал Роспотребнадзор Ростовской области. Все образовательные учреждения начнут работу очно. Но это только в том случае, если не будет новой вспышки заболеваемости. Кроме того, изменятся и правила в школах.

- Будет ежедневный контроль температуры коллективов и учеников, регулярная обработка помещений с использованием дезинфицирующих средств и обеззараживание воздуха, - рассказал Евгений Ковалев, главный санитарный врач Ростовской области.

А также потоки детей будут разведены. Опыт проведения Единого государственного экзамена показал, что это сделать возможно. Отмечается, что после ЕГЭ новой вспышки заболеваемости зарегистрировано не было. При этом Ковалев напомнил, что в этом году ожидаются новые штаммы гриппа, от которого надо привиться.

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