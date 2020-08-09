Серийного грабителя поймали в донском регионе

В Ростовской области задержали подозреваемого в серии грабежей Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежей.

В ходе следствия стало известно, что на Петровском бульваре неизвестный мужчина подбежал к девушке и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся с места преступления. Общая сумма причиненного ущерба составила 70 тысяч рублей. Потерпевшая незамедлительно обратилась с заявлением полицию.

Правоохранителям удалось найти и задержать 25-летнего подозреваемого. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за кражу. Стражи порядка выяснили, что краденные ювелирные украшения он сдавал в ломбард. У него дома изъяли залоговые билеты из ломбарда. Также установлена причастность задержанного к совершению еще трех грабежей в Ростове-на-Дону и Азове.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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