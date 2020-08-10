В "Платове" не будет пунктов проверки на коронавирус

В ростовском аэропорту не будут делать тесты на коронавирус
Фото: "КП" Архив
В донском аэропорту приняли решение не организовывать пункты для проверки пассажиров на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
После такого заявления возник вопрос о том, будут ли по примеру других аэропортов в "Платове" делать пункты платного тестирования на инфекцию. Речь идет о прилетающих из-за границы туристах.
- В ближайшее время не планируется оборудовать пункт тестирования на COVID на территории аэропорта. Перечень медучреждений, где возможно пройти исследование, размещен на стендах аэропорта, - говорится в сообщении.
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Ростовский аэропорт Платов из-за коронавируса принимает самолеты только из двух зарубежных стран.
Все пассажиры проходят двойной эпидемиологический контроль.
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