С начала года в донских роддомах остались 17 "отказников"

В Ростовской области горе-матери оставили в роддомах 17 "отказников" Фото: "КП" Архив

А донском регионе 17 матерей оставили своих новорожденных детей в роддоме.

В общей сложности оставить малышей хотели 23 женщины, но шестерых удалось уговорить оставить ребенка в родной семье. Об этом сообщает портал Donnews со ссылкой на правительство области.

Кроме того, за истекший период 2020 года на Дону зафиксировано 1 457 несовершеннолетних, оставшихся без попечения взрослых. В настоящее время в Ростовской области проживает 8 718 детей-сирот, 95% из них воспитываются в замещающих семьях.

Стоит отметить, что в регионе зарегистрированы еще и 47 беспризорников. Большинство из них из Ростова, Волгодонска и Таганрога. 39 из них стали бездомными из-за неблагополучных родителей. Семь детей были задержаны за бродяжничество, а один ребенок являлся сиротой.

В семью вернулись 11 человек. Остальные дети отправлены в государственные учреждения.

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