В Ростове скончался сбитый иномаркой мотоциклист

В Ростове мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой. Фото: ГИБДД РО

В Ростове случилась авария с участием иномарки и мотоцикла.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа около двух часов на проспекте Михаила Нагибина. По предварительным данным, иномарка Volkswagen Polo ехала от Ларина к Ленина и в районе дома №29 столкнулась с мотоциклом. Двухколесный транспорт двигался по выделенной для общественного транспорта полосе.

В результате сильного удара водитель "железного коня" погиб от полученных травм на месте происшествия, а пассажира байка с повреждениями различной степени госпитализировали приехавшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Кроме того, машина еще врезалась в столб.

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