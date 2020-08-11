В Ростове появится канатная дорога через Дон

В Ростове построят канатную дорогу. Фото: соцсети

В Ростове в скором времени может появиться канатная дорога через Дон.

Сейчас в городе рассматриваются варианты ее создания. Об этом в ходе экспертного интервью сообщил заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Где именно будет проходить канатная дорога, станет известно в течение года. Ее построят для для обеспечения максимально удобной транспортной связи с правым берегом реки Дон в рамках развития всего Театрального спуска.

Данные о месте размещения дороги будут внесены в генеральный план города. Планируется еще несколько масштабных изменений. Окончательно генплан утвердят в 3-м квартале 2021 года.

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Сейчас уже ведутся подготовительные работы.

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