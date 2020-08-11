В Ростове мужчина расправился с собутыльником и быз задержан правоохранителями

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве приятеля Фото: "КП" Архив

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства.

В ходе следствия стало известно, что 9 августа в Железнодорожном районе 35-летний ростовчанин распивал спиртные напитки со своим 51-летним приятелем. В какой-то момент между ними разгорелась ссора и злоумышленник напал на своего оппонента. Он нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Правоохранителям в кратчайшие сроки удалось найти и задержать подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

- Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Мужчина скончался на месте преступления.

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