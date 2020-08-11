В Ростове ищут 60-летнего голубоглазого мужчину

В Ростове разыскивают пожилого мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове разыскивают пропавшего шесть дней назад мужчину.

60-летний Валерий Владимирович Рылов вышел из дома 5 августа, и не вернулся, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

На вид рост мужчины около 165 сантиметров. У него среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения был одет в светлые шорты ниже колен или синие джинсы, темно-синюю футболку и черные кожаные сандалии. С собой у него были документы на свое имя.

- Помогите найти человека! Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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Пропавший не ориентируется в пространстве.

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