Испуганная ростовчанка потеряла 130 тысяч рублей

В Ростове разыскивают очередных кибермошенников Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростове разыскивают кибермошенников, ограбивших ростовчанку.

20-летняя местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ей на телефон настойчиво звонил московский номер, в один из моментов она все-таки подняла трубку. На том конце провода абонент представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что в этот момент кто-то пытается снять с ее карты крупную сумму. И чтобы предотвратить эту операцию, ей необходимо сообщить все данные своей карты и код из смс-сообщения.

Сначала девушка хотела прекратить диалог , но потом испугалась за свои сбережения и выполнила все требования злоумышленника. После этого с ее счета списались 130 тысяч рублей. Девушка сразу же заблокировала банковскую карту, чтобы сохранить оставшиеся деньги, а потом обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемый представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

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