В ростовском транспорте будет ужесточен контроль за соблюдение "масочного" режима

В Ростове не собираются отменять "масочный" режим, а только ужесточают его Фото: "КП" Архив

В Ростове ужесточится контроль за соблюдением "масочного" режима в общественном транспорте.

О таких мерах сообщил исполняющий обязанности главы администрации областного центра Юрий Овчинников. Стоит отметить, что ранее речь шла о том, что после изобретения вакцины "масочный" режим будет снят, но пока его почему-то только ужесточают. Хотя уже можно добровольно пройти вакцинацию.

- Контроль и мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте, как водителями автобусов, так и пассажирами будет ужесточаться. В ближаи шие дни руководителям предприятии (работодателям) города будут направлены персональные письма о неукоснительном соблюдении санитарных требовании , обязательнои вакцинации от сезонных ОРВИ и гриппа, - написал Овчинников в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Решение об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима принято по итогам заседания регионального оперштаба.

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Но работа предприятий будет постепенно возобновляться.

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