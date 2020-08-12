Пункты проверки на коронавирус поставили рядом с донским аэропортом

Рядом с ростовским аэропортом откроются пункты тестирования на коронавирус Фото: "КП" Архив

В донской столице рядом с аэропортом "Платов" открылись пункты тестирования на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Сдать тест на коронавирусную инфекцию на этих пунктах смогут туристы, прибывшие из других стран. Напомним, раньше сообщалось, что стоек не будет внутри самой воздушной гавани.

- Эти меры были проработаны совместно с аэропортом. Пункты полностью готовы к работе, - уточнил Ковалев.

Он выразил уверенность в том, что они будут эффективными.

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В "Платове" не будет пунктов проверки на коронавирус.

Если кто-то захочет сделать тест, то перечень учреждений висит в аэропорту.

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