Огромная очередь в водоканал вызвала негодование у ростовчан

Огромные очереди в водоканал возмутили ростовчан. Фото: соцсети

В Ростове огромная очередь из желающих попасть в «Водоканал» для решения проблем уже порядком надоела местным жителям.

Одна из ростовчанок поделилась своим негодованием в одном из городских пабликов соцсети. Женщина написала, что пожилые люди вынуждены долгое время стоять на улице в 30-градусную жару под палящим солнцем. Некоторым, чтобы попасть на прием, надо провести в таких условиях несколько часов.

- Пускают по одному, когда уже эти издевательства закончиться? Уже не знаю куда писать и кому жаловаться, - возмутилась ростовчанка.

Жители донской столицы не смогли удержаться от комментариев и эмоционально отреагировали на произошедшее.

«Потому что пришли листы с долгом, которого нет», «Сами спешат отдать свои деньги за воду, которой пользоваться нельзя», «Все можно делать дистанционно», «Недавно такую очередь видела во дворец здоровья», - написали пользователи.

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Ростовчанка пожаловалась на огромные очереди в областной больнице.

По ее словам, больные часами ожидают прием у узких специалистов.

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