Массовая авария произошла на трассе под Ростовом

Под Ростовом столкнулись пять автомобилей. Фото: соцсети

На трассе в Ростовской области случилась массовая авария.

Инцидент произошел сегодня, 12 августа, около девяти часов утра на 1,9 километре автодороги «Ростов — Ставрополь». По предварительным данным, 68-летний водитель иномарки Renault Captur ехал рядом с ДНТ "Весна". Он не выдержал безопасное боковое расстояние и из-за этого врезался во встречные автомобили Mercedes, Hyundai Elantra, Renault Duster и ВАЗ-21099.

- В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Все автомобили-участники аварии получили механические повреждения. Три иномарки остановились там, где столкнулись друг с другом. На несколько метров отбросило лишь Mercedes и Hyundai.

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