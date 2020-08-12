Ростов попал в десятку городов, наиболее часто использующих слова-паразиты

Ростов попал в рейтинг городов, которые чаще всего используют слова-паразиты Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ростов попал в рейтинг городов, где местные жители наиболее часто используют слова-паразиты.

Ростовчане признались в ходе опроса от исследовательского агентства Zoom Market, что не могут прожить без таких "паразитов", как «блин», «типа», «короче», «как бы», «на фиг», «ну» и «это самое». Именно поэтому донская столица и оказалась на восьмой строчке среди городов, которые чаще всего используют такие слова-паразиты.

Первым в тройке лидеров оказался соседний с южной столице Краснодар. За ним идут Липецк и Челябинск. А аутсайдерами стали Волгоград, Новосибирск и Томск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов попал в ТОП-3 городов ЮФО с самым дешевым дизельным топливом.

В донской столице один литр солярки обойдется в 46,63 рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!