На Центральном рынке догхантеры снова стали травить бездомных собак

В Ростове снова начали травить бездомных собак. Фото: соцсети

В донской столице на Центральном рынке снова стали травить бездомных собак.

Об одном из таких случаев рассказала в городском паблике соцсети жительница донской столицы. Горожане делают все возможное, чтобы спасти ни в чем неповинных животных.

- Снова стали травить собак! На Центральном рынке сначала отравили, а потом сбили дворовую собаку. Позвонили в ветклинику, врач сказал колоть витамин Б12. Пока я уезжала, собака была жива, - написала ростовчанка.

Ростовчане не смогли удержаться и крайне эмоционально отреагировали на пост. Но мнение пользователей по поводу происходящего сильно разделились.

«Дворовых собак давно пора уже отловить и, при необходимости, усыпить», «У нас во дворе живет стая собак — убивают кошек, нападают на людей. Вы же любите бродячих собак, заберите их к себе, пожалуйста!», «Люди сами виноваты, что на улице столько бездомных собак, и не от хорошей жизни они такими злыми становятся», «Бедная собака, тех людей, кто это сделал, так же отравить и сбить бы на машине», - написали горожане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Догхантеры снова взялись за дело: на северном массово гибнут домашние и бродячие собаки.

После прогулок у животных появляются признаки массового отравления, а через некоторое время наступает смерть.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!