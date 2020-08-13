Минувшей ночью водитель легковушки протаранил частный дом в Ростовской области

В Ростовской области легковушка протаранила частный дом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В произошедшей минувшей ночью аварии погибли сразу три человека.

Водитель легкового авто не совладал с управлением и врезался в частный дом в Неклиновском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В селе Гаевка на улице Ленина, 14 водитель автомобиля Kia 2001 года рождения на перекрестке допустил наезд на частный дом. В результате ДТП погибли водитель, пассажир 2001 года рождения и еще один пассажир (на вид 2000-2001 года рождения, - уточнили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Стоит отметить, что сама машина получила сильные механические повреждения и восстановлению не подлежит.

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