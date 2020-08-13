"Ростов-Арена" снова открыла свои двери для детей

В Ростове на домашние игры донской команды снова стали пускать детей. Фото: ФК "Ростов"

В донской столице детям снова разрешили посещать футбольные матчи донской команды. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Маленькие ростовчане теперь тоже имеют право прохода на "Ростов-Арену". Малыши в возрасте до семи лет смогут пройти на стадион бесплатно, но в сопровождении взрослых. А детям до 14 лет можно приобрести билет за полцены. При покупке надо будет предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, что ближайший матч на «Ростов Арене» пройдет 15 августа. За победу жёлто-синие будут бороться с «Зенитом».

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