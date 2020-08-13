В донской столице сохраняется высокий уровень пожароопасности

В Ростове держится высокий уровень пожароопасности Фото: "КП" Архив

В донской столице все еще сохраняется высокий уровень пожароопасности.

Такая обстановка в городе сохранится с 14 по 16 августа. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области. Но стоит отметить, что в эти дни, по прогнозам синоптиков столбик термометра не поднимется выше +25 градусов.

Горожан попросили в ближайшие дни воздержаться от разведения костров, растопки мангалов, а также не палить сухую траву и камыш у берегов водоемов.

Напомним, что высокий уровень пожароопасности держится в донском регионе еще с начала рабочей недели. Кроме того, жителей Дона предупреждали об усилении ветра до 12 метров в секунду.

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Людям стоит отказаться от разведения костров.

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