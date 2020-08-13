В донской столице появится новая закрытая парковка

В Ростове появится новая парковка Фото: "КП" Архив

В Ростове на аукцион выставили участок для строительства автостоянки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Открытый аукцион пройдет 18 сентября на улице Большой Садовой, 82-84/46. Его проводит департамент имущественно-земельных отношений города.

С победителем будет заключен договор аренды участка, который располагается на улице Амбулаторной, 10б. Он предназначен для строительства наземной одноуровневой закрытой автостоянки.

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Разместится он на месте бывшего строительного рынка.

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