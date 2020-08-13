В Ростове поймали напавшего с ножом на ростовчанина злоумышленника

В Ростове поймали злоумышленника, изрезавшего ростовчанина Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице правоохранителям удалось задержат злоумышленника, изрезавшего ножом ростовчанина.

Инцидент произошел рядом с главным железнодорожном вокзале сегодня, 13 августа, ранним утром. Между местными жителями произошла потасовка. Об этом сообщает портал RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные молодые люди по неизвестной причине напали на мужчину и нанесли ему около семи ножевых ранений. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, из-за чего же произошел конфликт.

- Один из участников конфликта задержан сотрудниками транспортной полиции по горячим следам. Пострадавший доставлен в больницу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Изувер задержан.

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