Молодой дончанин подозревается в серии грабежей

В Ростовской области поймали серийного грабителя Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в серии грабежей.

В ходе следствия стало известно, что 19-летний парень подкрался на улице Таганрога к девушке и сорвал с нее золотую цепочку, а затем скрылся с места преступления. Потерпевшая незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого.

Похищенное украшение у него изъяли и вернули владелице. Позже стало известно, что злоумышленник еще к трем аналогичным преступлениям. Он срывал на улицах города цепочки, а затем сдавал их в ломбард.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Грабеж». Мера пресечения – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Злоумышленник дожидался жертву во дворе ее дома.

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