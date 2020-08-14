Сотрудник ростовского СИЗО вместе с заключенными сбывал фальшивые купюры

Сотрудник СИЗО сбывал фальшивые деньги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове поймали сотрудника местного СИЗО, который занимался фальшивомонетчеством.

Подозреваемым оказался 22-летний сотрудник изолятора №5. В ходе следствия стало известно, что, преступления он совершал с апреля по июль 2020 года.

- Фигурант перевозил для дальнейшего сбыта не менее 16 пятитысячных купюр. Его подельниками были осужденные 33-летний мужчина и 49-летний житель Ростова, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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Свою вину подозреваемый признал.

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