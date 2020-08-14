В донском регионе открылись еще два ковидных госпиталя

В Ростовской области появились еще два ковидных госпиталя Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростовской области открыли еще два госпиталя для коронавирусных больных.

Такое решение было принято из-за постоянного роста заболеваемости в регионе. Об этом сообщили в донском министерстве здравоохранения.

- Введение в эксплуатацию резервных коек понадобилось в связи с напряженной эпидобстановкой. Таким образом, заработал моногоспиталь на 112 коек в ЦРБ Усть-Донецкого района, где в настоящее время проходят лечение 56 человек с подтвержденным COVID-19. Кроме того, с 12 августа открыли еще 50 коек в Орловке. Туда были доставлены четыре человека, - рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Если обстановка и дальше будет продолжать ухудшаться, то чуть позже появятся госпитали на 200 коек в Миллерово и на 670 коек на базе Ростовской областной клинической больницы № 1. Но из-за этого могут возникнуть проблемы с оказанием плановой медомощи. Специалисты надеются, что этого не случится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на базе больницы № 20 создадут второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19.

Палаты оснастят устройствами для дополнительной подачи кислорода.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!