В Ростове неосмотрительный пенсионер оказался под колесами иномарки

В Ростове иномарка сбила пенсионера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице случилась смертельная авария.

Инцидент произошел сегодня, 14 августа около часа дня на улице Вятской. Пожилой мужчина не рассчитал свои силы и решил перебежать проезжую часть в неположенном месте. Хотя, стоит отметить, что пешеходный переход был в паре сотен метров от смелого пенсионера.

Старичок выскочил на дорогу, а 28-летний водитель приближающегося автомобиля Kia Rio не успел затормозить перед пешеходом и пенсионер даже неожиданно для самого водителя оказался под колесами.

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что пожилой мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

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Пропавшего парня искали несколько суток.

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