Новый надземный переход появится в Батайске

В Ростовской области появится новый надземный пешеходный переход Фото: "КП" Архив

В Ростовской области появится новый надземный пешеходный переход.

Сооружение возведут в городе Батайске. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Планируется, что длина его будет составлять более 97 метров в длину, а также рабочие возведут на 16+230 км автодороги А-135. Согласно документации, переход будет двухпролетным, с подъемным устройством для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, будет расширена проезжая часть, обустроен тротуар и пункт обслуживания пешеходного перехода.

- Трасса федерального значения А-135 – южная подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Ростов-на-Дону. В 2014 году Главгосэкспертиза России уже выдавала положительное заключение по проектной документации на строительство нового надземного пешеходного перехода на участке км 16+230 трассы в Батайске. Однако в ходе реализации проекта потребовалась актуализация проектных решений в связи со вступлением в силу новых нормативных документов, – говорится в сообщении.

Корректировку проектной документации уже выполнили, застройщика определили, но сроки завершения работ пока не указаны.

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