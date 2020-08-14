В Ростове из-за предстоящего футбольного матча изменится схема движения

В Ростове из-за предстоящего матча изменится схема движения транспорта Фото: "КП" Архив

В донской столице изменится схема движения общественного транспорта из-за предстоящего футбольного матча. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что завтра, 15 августа в южной столице пройдет встреча ФК «Ростов» - ФК «Зенит». Она состоится в рамках чемпионата России. С 19:00 до 22:00 появится дополнительный график на маршруте № 39. Автобусы будут ходить по укороченному маршруту - до остановки «Городской пляж».

К 22:30 транспорт сосредоточат в центре города, чтобы вывезти фанатов по районам.

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