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Ростовчане попросили не вырубать на Зеленом острове деревья

Горожане считают, что они не являются аварийными
Виктория НикитинаВикторияНикитина
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На Зеленом острове попросили не вырубать деревья

На Зеленом острове попросили не вырубать деревья

Фото: Яндекс.Карты

В донской столице местные жители попросили не вырубать на Зеленом острове здоровые деревья.

Свою инициативу они опубликовали на популярном сервисе "Активный ростовчанин". По словам автора петиции, он заметил, что в работах уже были некоторые нарушения. Ростовчанин не заметил рядом с местом вырубки стенд с информацией о подрядчике, сроках и общем плане работ.

- Здесь проходит вырубка больших отдельно стоящих деревьев, которые дают тень вокруг себя до 20 метров. Они не являются аварийными, - говорится в тексте обращения.

Автор петиции обратился с просьбой пересмотреть план работ и оставить в целости растущие здесь деревья. На момент сегодняшний день обращение поддержали 24 человека, еще пять местных жителей высказались против.

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Ростовчане потребовали прекратить вырубку зеленых насаждений.

С требованием обратились жители ЗЖМ.

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