Предстоящие выходные будут достаточно прохладными

В Ростове будет прохладно на предстоящих выходных Фото: "КП" Архив

Прохладные, но практически безветренные выходные ожидают ростовчан на этой неделе.

По данным Росгидрометцентра, в субботу и в воскресенье погода будет абсолютно идентичной. В оба дня столбики термометров не поднимутся выше +25 градусов, а ночью опустятся до +12...+14 градусов. Ожидается небольшая облачность. Ветер на выходных будет дуть со скоростью три метра в секунду.

Осадков, по прогнозам синоптиков, ждать не стоит. На ближайшие два дня аномальная и уже привычная для ростовчан жара отступит.

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Кроме того, постепенно начнет подниматься атмосферное давление.

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