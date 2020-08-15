В Ростов прибыли еще 28 московских троллейбусов

Москва подарила Ростову еще 28 троллейбусов. Фото: МУП РТК

В донскую столицу приехала еще одна безвозмездная партия бывших московских троллейбусов.

Ростов-на-Дону получил 28 единиц общественного транспорта. Ранее они рассекали по столичным улицам. Об этом сообщили представители «Ростовской транспортной компании».

В РТК также добавили, что ожидается еще одна партия транспорта. Троллейбусы должны были прибыть в донскую столицу еще в марте, но сроки были сдвинуты. Всего Москва намерена отдать южной столице 60 машин.

Троллейбусам, которые сейчас доставлены в Ростов, от 10 до 15 лет. Московские власти решили ликвидировать троллейбусные маршруты, поэтому машины было решено передать в провинцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы.

Перед тем, как выпустить транспорт на линию, его приведут в надлежащий вид.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!