Правительство страны поручило ускорить строительство кольцевой дороги вокруг Ростова

В Ростове поручили ускорить строительство кольцевой дороги вокруг Ростова. Фото: правительство РО

Зампред правительства России Марат Хуснуллин поручил ускорить строительство кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Но перед этим необходимо подготовить проект по ускорению. План предстоящих мероприятий будет подготовлен федеральными структуры совместно с областным правительством. После этого будут рассчитаны точные сроки и объемы финансирования.

На данный момент в планах реализовать постройку максимально быстро. До 2024 года на эти цели потратят 100 миллиардов рублей.

По словам Хуснуллина, новая дорога поможет избавиться от проблем транспортного сообщения в южном направлении. Протяженность транспортного кольца составит 110 километров, его строительство началось в 2017 году.

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Создание этой дороги началось еще в феврале 2018.

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