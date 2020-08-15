В донской столице снесли незаконную парковку

В Ростове снесли незаконную парковку. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону на днях обнаружили незаконную парковку и снесли ее.

Она функционировала возле ЖК «Военвед-Сити». Стоит отметить, что разыскать владельца самозастроя чиновники пока не смогли.

Было принято решение о ее сносе. О демонтаже нелегальной автостоянки на Таганрогской, 132 сообщили власти Ростова-на-Дону. Горожане постоянно жаловались на парковку и, как позже стало известно, неспроста.

- Установлен факт незаконного размещения объектов на муниципальной территории без разрешительных документов, - сообщили в городской администрации.

Пункт охраны и ограждения были снесены вчера. Но вот привлечь к ответственности самозастройщика пока не получилось.

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Они были установлены незаконно.

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