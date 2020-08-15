Потасовка между водителями закончилась аварией в Ростове

Водители устроили разборки и ДТП на проезжей части в Ростове. Фото: соцсети

В Ростове аварию спровоцировала драка двух автомобилистов.

Инцидент произошел вчера, 15 августа, на улице Красноармейской. Водители легкового автомобиля и эвакуатора не смогли поделить полосу для движения. Решить этот вопрос они предпочли дракой на проезжей части.

Потом они все-таки расселись по машином и водитель эвакуатора решил наказать обидчика, протаранив его машину. Они собирались уже продолжить кулачные разборки, но их разняли прохожие.

О произошедшем рассказали ростовчане в одном из городских пабликов соцсети. Автор приложил снимки последствий потасовки с ДТП. Пользователи раскритиковали поведение обоих водителей.

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