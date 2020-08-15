В Ростовской области еще шесть человек скончались от коронавируса

В Ростовской области от коронавируса скончались 284 человека Фото: "КП" Архив

В Ростовской области количество смертей от коронавируса приближается к трем сотням.

За минувшие сутки жертвами коронавируса стали шесть человек. Таким образом, количество летальных исходов достигло 284 человек.

- Вчера от опасной инфекции скончались - 71-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, желудочно-кишечного тракта; 73-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе – неврологическими, а также с сахарным диабетом; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, туберкулезом легких и хроническим алкоголизмом; 70-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим и хроническим эндокринологическим заболеваниями; 65-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ; 64-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что на данный момент в тяжелом состоянии находятся 54 человека. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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