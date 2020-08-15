В Ростове перед судом предстанет бывший врио гендиректора одного из государственных предприятий

В Ростове осудят бывшего бизнесмена Фото: "КП" Архив

В донской столице в суд передали дело, возбужденное в отношении бывшего врио гендиректора государственного предприятия. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в следственном комитете Ростовской области.

Речь идет о предприятии «Управление развития систем водоснабжения». В ходе следствия стало известно, что в 2019 году обвиняемый скрыл более 20 миллионов рублей. Эти деньги должны были взыскать в качестве налогов.

- После этого было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, - говорится в сообщении.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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По версии следствия, бизнесмен и гендиректор электрометаллургического завода обманывал государство, внося в декларацию заведомо ложные сведения.

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