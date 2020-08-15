В Ростовской области среди новых заболевших больше всего людей среднего возраста

В Ростовской области от коронавируса больше всего страдают люди среднего возраста Фото: "КП" Архив

В донской столице с каждым днем растет количество зараженных коронавирусом.

Чаще всего заболевают люди среднего возраста. Чуть меньше от опасной инфекции страдает молодежь. Самый наименьший процент заболевших приходится на стариков и детей.

- Среди новых заболевших 33,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,9% - от 46 до 65 лет, 17,9% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 1,7% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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В Ростовской области еще шесть человек скончались от коронавируса.

Таким образом, количество летальных исходов достигло 284 человек.

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