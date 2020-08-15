В Ростове прошло первое заседание по делу экс-зама главы администрации Сергея Сидаша

В Ростове прошло первое заседание по делу Сергея Сидаша Фото: "КП" Архив

В донской столице состоялось первое слушание по делу бывшего заместителя главы администрации Сергея Сидаша.

Заседание прошло в Кировском районном суде вчера, 14 августа. Напомним, что экс-чиновник обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению министром Н. В. Безугловым должностными полномочиями при строительстве окружающей территории стадиона «Ростов Арена».

Адвокат Сидаша Александр Полянский, на предварительном слушании ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Сторона обвинения взяла время на ознакомление с документами. Следующее судебное заседание состоится только в начале сентября.

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Уголовное дело в отношении Сергея Сидаша передано в суд.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к преступлению.

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