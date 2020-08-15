Колонна военной техники вызвала противоречивые чувства ростовчан

По Ростову проехала колонна военной техники. Фото: соцсети

Вчера ростовчане заметили в городе колонну военной техники.

Боевые машины проехали по улице Оганова. По словам очевидцев, их сопровождали грузовик и полицейские автомобили со включенными проблесковыми маячками. О своих наблюдениях горожане рассказали в одном из городских пабликов соцсети.

- Колонна военной техники на Оганова. Всегда испытываю спокойствие и радость на душе, когда вижу наших могучих воинов! Радостно, когда армия № 1 в мире - наша! - написал автор поста.

Но пользователи не разделили радостный настрой ростовчанина.

«Радоваться военной технике в городе, ну, такое себе, автору бы у врача провериться стоило», «А я, как каждый раз вижу военную технику, пугаюсь и начинаю паниковать, так как у меня фобия к войне. Я сам пережил войну одну», - написали горожане.

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