Новости ФК "Ростов" в соцсетях теперь доступны и болельщикам из Японии

Новости ФК "Ростов" теперь доступны и на японском языке. Фото: ФК "Ростов"

Новости футбольного клуба «Ростов» сделали доступными для болельщиков из Японии. Об этом сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Теперь в соцсетях появились странички донского клуба на японском языке. Аккаунты были запущены в Twitter и Instagram. Создание таких страниц связано с переходом в ФК «Ростов» полузащитника Кенто Хашимото.

- Мы обратили внимание на большое количество болельщиков из Японии. Нам важно, чтобы клуб проявлял активность и был узнаваем не только в России, но и за ее пределами, - добавили в пресс-службе ФК "Ростов".

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