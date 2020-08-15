Один рейс из донской столицы будет субсидироваться государством

Один рейс из Ростова будет субсидироваться государством Фото: "КП" Архив

В России увеличили географию субсидируемых за счет федерального бюджета перелетов. В перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций. В него попал и Ростов-на-Дону. Постановление об этом уже подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

- В этот список попали авиасообщения с Красноярском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами страны. В июле Правительство выделило на субсидии три миллиарда рублей, - сообщается на официальном сайте Правительства России.

Субсидируемым стал рейс из Ростова-на-Дону в Саратов, протяженностью 675 километров. Напомним, что финансирование от государства получили компании, которые используют современные российские самолеты.

Кроме того, стоит отметить, что из-за того, что субсидированные авиабилеты освобождаются от налога и сборов, они будут продаваться по специальному сниженному тарифу.

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С сегодняшнего дня самолеты будут летать в страны, с которыми открылось авиасообщение после пандемии.

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